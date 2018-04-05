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محافظات

اليوم.. انطلاق البطولة العربية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
نضال المصرى
تنطلق اليوم الخميس بشرم الشيخ البطولة العربية للزعانف والتى تنظم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك على حمام سباحة المدينة الشبابية والرياضية وتستمر حتى 8 أبريل الجارى بمشاركة 7 دول عربية وهى مصر والمغرب ولبنان والبحرين والاردن والكويت والجزائر.

والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع مسئولي الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى لمتابعة التجهيزات النهائية.

ووجه الشاذلى الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعمه للبطولة واستضافة الفعاليات على حمام سباحة المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ ووضع البطولة تحت رعايته.

كما شكر محافظ جنوب سيناء على دعمه للبطولة وحرصه على تذليل العقبات التي تحول دون خروج البطولة بالصورة المشرفة اللائقة بسمعة مصر الدولية، مشيرا إلى ان البطولة العربية هي تجمع رائع للأخوة العرب في منافسات قوية وشريفة وتعد احتكاك جيد للاعبي ولاعبات مصر.

ورحب فودة بالوفود العربية المشاركة وأعضاء الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، مؤكدا ان شرم الشيخ جاهزة تماما لاستقبال البطولة، مشيرا الى التعاون التام بين أجهزة المحافظة مع اتحاد الغوص والانقاذ والمتابعة المستمرة لتقديم أفضل خدمات لاظهار صورة مصر الحضارية وتشجيع السياحة الرياضية وإضافة إلى رصيد مصر من تنظيم البطولات والترويج لمنشآت مصر الرياضية والسياحية.

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