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أخبار العالم

سوريا بدون قوات أمريكية قبل نوفمبر المقبل

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
حسن محرم
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا قبل نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن ترامب طالب بسحب القوات الأمريكية من سوريا قبل الانتخابات الفرعية للكونجرس المتوقعة في نوفمبر المقبل المقبل.

ونقلت الوكالة عن مسئولين مقربين من الرئيس الأمريكي أن ترامب لم يصدر بعد مرسوما رسميا بسحب القوات ولم يضع جدولا زمنيا لعملية الانسحاب أمام الرأي العام، لكنه طالب شفهيا بسحب القوات قبل انتخابات الكونجرس.

وكان ترامب أوضح في وقت سابق أن القوات الأمريكية ستغادر سوريا قريبا جدا وتترك الوضع للأطراف التي تهتم به بعد هزيمة تنظيم داعش.

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