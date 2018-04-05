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أخبار العالم

زاخاروفا: بريطانيا لم تسلم موسكو نتائج تحليل سم سكريبال

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
ا ش ا
كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن عدم استلام روسيا رسميا نتائج أبحاث المختبر البريطاني العسكري في بورتون داون حول قضية الجاسوس سكريبال.

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم، الخميس: "إنني أكرر مرة أخرى أن التصريحات التي سمعناها من مختبر بورتون داون، لم يتم تسليمها لنا كمعلومات رسمية. ولا نزال نحصل على كل المعلومات من وسائل الإعلام".

وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا توترت كثيرا على خلفية تسميم العقيد الروسي السابق الذي عمل لصالح المخابرات البريطانية سيرجي سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس الماضي بمدينة سالزبوري البريطانية.

وأعلنت لندن أن موسكو متورطة في تسميم سكريبال بمادة شل الأعصاب "A23"، الأمر الذي نفته موسكو جملة وتفصيلا.

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