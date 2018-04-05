القوى العاملة تنتهى من اختبارات المرشحين على مهنة «عامل» بدولة خليجية.. صور

انتهت وزارة القوى العاملة من اختبارات المرشحين على مهنة عامل لاختيار 50 مرشحا من أصل 1000 للعمل بدولة خليجية، تمهيدا لإرسال عقود العمل لهم.



تمت الاختبارات من قبل لجنة متخصصة من الشركة الطالبة، وتحت إشراف الوزارة، للعمل لدى شركة للمقاولات بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل توازي 6 آلاف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا السكن المجاني، و3 وجبات غذائية، والمواصلات والبدلات والإضافي، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران.



وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم الاختيار في إطار من الشفافية والموضوعية لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة، وذلك حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة المسافرة.



وأضاف سعفان أن الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

