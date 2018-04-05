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فن

ميلودي تطرح أغنية «حبني» لأحمد العتباني

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
نورا نبيل
طرحت ميلودي اليوم، الخميس، أغنية "حبني" للمغني والملحن أحمد العتباني على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والتي تعتبر أولى أغنياته الخليجية.

الأغنية من غناء وألحان أحمد العتباني، كلمات محمد الشريدة، توزيع محمد شفيق، عزف العود إسلام القصبجي، ميكساج وماستر ماهر صلاح، إدارة إنتاج نبيل إدوارد، التسجيل في ستوديو Session، إنتاج ميلودي.

يذكر أن أحمد العتباني مصري الجنسية من مواليد الكويت ورث حبه للموسيقى عن والدته التي كانت تعمل كمدرسة للموسيقى، بدأ مسيرته الفنية الاحترافية بعد انتقاله لمصر ودخوله كلية التجارة، حيث أصبح من الأعضاء الأساسيين في فريق الموسيقى والكورال وبعد انتقاله للعيش في القاهرة بدأ رحلته مع التلحين الذي كان هدفه الأول قبل الغناء فلحن لكبار النجوم ومنهم أنغام ومي كساب وجنات ومصطفى قمر ومحمد عدوية ونسمة محجوب والكثير من نجوم الشباب، وفي الخليج لحن لعبد الله الرويشد وبلقيس، وفي المغرب العربي لحن لهدى سعد وريم غزالي وعائشة الوعد، وفي لبنان لعمر كرم ولولا جفان.

ويجيد أحمد العتباني الغناء بالإنجليزية والفرنسية بالإضافة لإتقانه اللهجات الخليجية والمغربية.

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