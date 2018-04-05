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صحف الإمارات: تهنئة فرنسية ألمانية للرئيس السيسي.. انطلاق الاجتماع الثلاثي المصري السوداني الإثيوبي حول سد النهضة.. استنفار عسكري وأمني في قطر.. وترامب يأمر بنشر الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:17 ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
أحمد محرم
  • ميركل تتعهد بدعم نشط للرئيس السيسي
  • الرياض تدعو مجلس الأمن لإدانة اعتداء حوثي على ناقلة نفط
  • تعديل حكومي بالجزائر يشمل 4 وزارات
  • روسيا تدعو مجلس الأمن إلى جلسة لمناقشة تسميم «سكريبال»

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، انطلاق الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، اليوم، حول سد النهضة، فيما نقلت عن رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال قمتهم الثلاثية أمس تأكيدهم على تعزيز الجهود لحل الأزمة السورية، ورصدت انتشار قوات عسكرية وأمنية قطرية في أنحاء البلاد وسط مخاوف من تظاهرات ضد نظام الأمير تميم.

في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هنأت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، وكتبت ميركل في خطاب التهنئة أمس أنها على قناعة «بأن اتباع نهج سياسي، يسمح بإمكانيات مشاركة سياسية شاملة للمجتمع المدني، بمقدوره أن يؤدي إلى نجاح دائم»، متعهدة «بدعمها النشط» للرئيس السيسي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دي مول قولها «تقدم فرنسا خالص التمنيات للرئيس السيسي بالنجاح»، وأضافت: «تأمل فرنسا أن يتيح له إعادة انتخابه تلبية الطموحات المشروعة للشعب المصري لتحقيق الأمن والرخاء والتعبير الكامل عن الحريات في إطار دستوري»، وتابعت: «تقف فرنسا بحزم إلى جانب مصر في مواجهة التحديات المشتركة التي يمثلها الإرهاب والعمل من أجل حل الأزمات الإقليمية وتطوير التعاون».

وقالت صحيفة "البيان" إن وزير الخارجية سامح شكري وصل الخرطوم أمس مع نظيره الإثيوبي وركيني كيبيو للقاء وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، التي تنطلق اليوم الخميس وتستمر يومًا واحدًا.

وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، على تعزيز الجهود لحل الأزمة السورية، وتعهدهم بالتعاون من أجل التوصل إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في سوريا، وذلك بعد لقاء القمة الذي جمعهم أمس في أنقرة.

وبحسب "الاتحاد"، شهدت شوارع قطر انتشارا مكثفا لقوات الأمن وسط تصاعد المخاوف من اندلاع تظاهرات ضد الأمير تميم، بالتزامن مع دخول أزمة المقاطعة العربية يومها الـ300، دون ظهور أي بوادر للحل، واستمرار التراجع الاقتصادي في قطر.

ووجهت قوات عسكرية قطرية تعليمات إلى المواطنين في عدد من مناطق الدولة، وشددت على الجميع الالتزام بها والتعاون مع العناصر الأمنية. وأعلنت قوة «لخويا» اعتزامها تنفيذ التمرين المشترك الشامل (شهاب 2018) مع وزارة الداخلية القطرية، وشركة قطر للبترول، ومؤسسة حمد الطبية، في مناطق «الدوحة، لحسينية، زكريت، رأس لفان»، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري.

ونقل موقع "24" الإخباري عن السعودية دعوتها مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية، أمس الأربعاء، في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.

كما دعت السعودية في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بمجلس الأمن إلى "اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع".

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن رئاسة الجمهورية الجزائرية أعلنت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلًا وزاريًا في حكومة أحمد أويحيى، أمس، شمل وزارات: الشباب والرياضة والسياحة، وكذلك العلاقات مع البرلمان.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن البيت الأبيض إعلانه أمس أن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا تقترب من الانتهاء، لكنه لم يكشف عن أي مؤشر على الجدول الزمني المحتمل لانسحاب القوات الأمريكية.

دوليًا، قال موقع "24" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإرسال الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية.

وذكرت "البيان" أن السفير الروسي لدى الأمم فاسيلي نيبينزيا أعلن أن بلاده طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع، اليوم الخميس، لبحث الاتهامات البريطانية لموسكو باستخدام غاز أعصاب لمهاجمة الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا سيرجي سكريبال، وقال نيبيزيا إنّ الاجتماع سينعقد على أساس رسالة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المجلس في 13 مارس الماضي، وقالت فيها إن من المرجّح للغاية مسئولية موسكو عن الهجوم.

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