حضري تشيز كيك بالشوكولاته مع نجلاء الشرشابي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاته..



المقادير:

4 أكواب بسكويت سادة مطحون، ثلاثة أرباع كوب زبدة، ربع كيلو جبنة قريش، كوب لبن، كوب كريمة، بالشوكولاته بالبندق، كوب سكر، 3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، فانيليا.



طريقة التحضير:

* يسخن اللبن ويقلب مع الجيلاتين البودرة.



* يضرب فى الخلاط الجبنة القريش والسكر والفانيليا والكاكاو وخليط اللبن والجيلاتين.



* تضاف كريمة الشوكولاتة ويقلب كل الخليط.



* يخلط البسكويت مع الزبدة السايحة.



* يفرد الخليط فى قاع صينية ويضغط عليه ليكون طبقة.



* يضاف خليط الجبنة والشوكولاته على طبقة البسكويت.



* تغطى وتوضع فى الثلاجة لتتماسك.



* تسيح كريمة الشوكولاتة فى طاسة ساخنة وتقلب بعيدًا عن النار وتضاف على الوجه.



* توضع فى الثلاجة مغطاه لتتماسك ثم تقطع وتقدم.