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حضري تشيز كيك بالشوكولاته مع نجلاء الشرشابي

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاته..

المقادير:
4 أكواب بسكويت سادة مطحون، ثلاثة أرباع كوب زبدة، ربع كيلو جبنة قريش، كوب لبن، كوب كريمة، بالشوكولاته بالبندق، كوب سكر، 3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، فانيليا.

طريقة التحضير:
* يسخن اللبن ويقلب مع الجيلاتين البودرة.

* يضرب فى الخلاط الجبنة القريش والسكر والفانيليا والكاكاو وخليط اللبن والجيلاتين.

* تضاف كريمة الشوكولاتة ويقلب كل الخليط.

* يخلط البسكويت مع الزبدة السايحة.

* يفرد الخليط فى قاع صينية ويضغط عليه ليكون طبقة.

* يضاف خليط الجبنة والشوكولاته على طبقة البسكويت.

* تغطى وتوضع فى الثلاجة لتتماسك.

* تسيح كريمة الشوكولاتة فى طاسة ساخنة وتقلب بعيدًا عن النار وتضاف على الوجه.

* توضع فى الثلاجة مغطاه لتتماسك ثم تقطع وتقدم.

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