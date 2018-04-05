حضري تشيز كيك بالشوكولاته مع نجلاء الشرشابي
الخميس 05/أبريل/2018 - 08:33 ص
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاته..
المقادير:
4 أكواب بسكويت سادة مطحون، ثلاثة أرباع كوب زبدة، ربع كيلو جبنة قريش، كوب لبن، كوب كريمة، بالشوكولاته بالبندق، كوب سكر، 3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، فانيليا.
طريقة التحضير:
* يسخن اللبن ويقلب مع الجيلاتين البودرة.
* يضرب فى الخلاط الجبنة القريش والسكر والفانيليا والكاكاو وخليط اللبن والجيلاتين.
* تضاف كريمة الشوكولاتة ويقلب كل الخليط.
* يخلط البسكويت مع الزبدة السايحة.
* يفرد الخليط فى قاع صينية ويضغط عليه ليكون طبقة.
* يضاف خليط الجبنة والشوكولاته على طبقة البسكويت.
* تغطى وتوضع فى الثلاجة لتتماسك.
* تسيح كريمة الشوكولاتة فى طاسة ساخنة وتقلب بعيدًا عن النار وتضاف على الوجه.
* توضع فى الثلاجة مغطاه لتتماسك ثم تقطع وتقدم.