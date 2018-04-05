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رياضة

ليفربول يترقب تشخيص إصابة محمد صلاح

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:35 ص
محمد صلاح اثناء اصابته
محمد صلاح اثناء اصابته
نور عادل
يخضع النجم المصري المحترف محمد صلاح إلى فحوصات طبية للوقوف على حجم إصابته، التي تعرض لها في فوز فريقه ليفربول 3-0 على مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وخرج صلاح متأثرًا بإصابة في العضلة الضامة، بعد 7 دقائق من الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الريدز" بثلاثية نظيفة.

وأحرز صلاح الهدف الأول مستغلًا تمريرة قرب المرمى من زميله البرازيلي فيرمينيو، قبل أن يصنع الهدف الثالث للسنغالي ساديو ماني.

وقال ليفربول عبر موقعه الإلكتروني إن "الفرعون الصغير" سيخضع اليوم الخميس، لفحوصات طبية لتشخيص حالته، ومعرفة مدة غيابه.

ومن جهته، طمأن المدير الفني الألماني يورجن كلوب جماهير ليفربول على نجمها، وقال: "صلاح بخير، شعر ببعض الانزعاجات، وفضلنا عدم المجازفة به.. إصابته لا تدعو للقلق".

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