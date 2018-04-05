ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

توقيع اتفاقية تفاهم مع جامعة النيل الأهلية لرفع كفاءة القطاع اللوجستي

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:13 ص
توقيع اتفاقية تفاهم
توقيع اتفاقية تفاهم بجامعة النيل
وقعت جامعة النيل الأهلية أمس اتفاقية للتفاهم مع مجموعة جوبا الاستشارية الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي؛ وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة القطاع اللوجيستي في دول البحر المتوسط ؛ خاصة وأن المهام المنوط بها هذه المجموعة هي رفع كفاءة التعليم الجامعي في تخصص اللوجستيات وإدارة العمليات الإنتاجية والتوزيعية.

ويموجب الاتفاقية فإن جامعة النيل الأهلية والأكاديمية البحرية هما المؤسستان التي تم اختيارهما بواسطة المجموعة للتعاون في تنفيذ المهام الموكلة للمجموعة ؛ كما تم اختيار جامعتين في كل من المغرب والأردن وتونس والجزائر.

وقال الدكتور وائل عقل؛ نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية؛ في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى رفع كفاءة العملية التدريبية لبكالوريوس إدارة اللوجستيتات الذي تقدمه جامعة النيل؛ حتى يتساوى مع ما تقدمه الجامعات الأوروبية في هذا الشأن.

وقع اتفاقية التفاهم من جامعة النيل الدكتور وائل عقل ؛ نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية ؛ وعميد كلية الهندسة ؛ بحضور الدكتور حسن علي ؛ عميد كلية الإدارة بالجامعة ؛ ومن مجموعة جوبا د. زافييرلوك مدير المشروع بالمجموعة.

ترشيحاتنا

تشامبرلين : سددت هدفي بشكل رائع في مانشستر سيتي لهذا السبب

أول فيديو للعبة «الحوت الأزرق».. تقتل صاحبها في 50 يوماً

" المركزي": الأحد والاثنين إجازة بالبنوك بمناسبة شم النسيم

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال إيمان التمثيل

شاهد.. ملخص تألق محمد صلاح فى مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

خبير لوائح عن أزمة منشطات محمد صلاح: قد لا يشارك في كأس العالم

يورجن كلوب يشرح خطة الفوز بالثلاثية على مانشستر سيتي

البابا تواضروس يترأس صلوات "خميس العهد" بالإسكندرية.. فيديو

دار الإفتاء توضح حكم التوسل بسيدنا محمد وبأولياء الله الصالحين

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

«المرور» توضح البديل للوصول إلى طريق الإسكندرية الصحراوى.. فيديو

«الأرصاد»: شبورة كثيفة على الوجه البحرى والطرق السريعة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية وكيلا عن 13 عروسا يتيمات في حفل زفاف جماعي .. صور

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

فيديو

«محافظة القاهرة» تكشف آخر استعدادات الحدائق للاحتفال بيوم اليتيم.. فيديو
علامات على وقوع ابنك فريسة للألعاب الإلكترونية القاتلة .. فيديو
بث مباشر .. فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي
شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد
«الأرصاد»: شبورة كثيفة على الوجه البحرى والطرق السريعة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟