توقيع اتفاقية تفاهم مع جامعة النيل الأهلية لرفع كفاءة القطاع اللوجستي

وقعت جامعة النيل الأهلية أمس اتفاقية للتفاهم مع مجموعة جوبا الاستشارية الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي؛ وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة القطاع اللوجيستي في دول البحر المتوسط ؛ خاصة وأن المهام المنوط بها هذه المجموعة هي رفع كفاءة التعليم الجامعي في تخصص اللوجستيات وإدارة العمليات الإنتاجية والتوزيعية.



ويموجب الاتفاقية فإن جامعة النيل الأهلية والأكاديمية البحرية هما المؤسستان التي تم اختيارهما بواسطة المجموعة للتعاون في تنفيذ المهام الموكلة للمجموعة ؛ كما تم اختيار جامعتين في كل من المغرب والأردن وتونس والجزائر.



وقال الدكتور وائل عقل؛ نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية؛ في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى رفع كفاءة العملية التدريبية لبكالوريوس إدارة اللوجستيتات الذي تقدمه جامعة النيل؛ حتى يتساوى مع ما تقدمه الجامعات الأوروبية في هذا الشأن.



وقع اتفاقية التفاهم من جامعة النيل الدكتور وائل عقل ؛ نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية ؛ وعميد كلية الهندسة ؛ بحضور الدكتور حسن علي ؛ عميد كلية الإدارة بالجامعة ؛ ومن مجموعة جوبا د. زافييرلوك مدير المشروع بالمجموعة.