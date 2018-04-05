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رياضة

الأجواء المشحونة تسعد قائد ليفربول في لقاء مانشستر سيتي

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:05 ص
هندرسون
هندرسون
نور عادل
امتدح قائد ليفربول لاعب الوسط جوردان هندرسون "الأجواء الرائعة" في ملعب أنفيلد خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مبرزا أنه عليهم "تقديم نفس الأداء الأسبوع المقبل" في لقاء الإياب.

وقال "هندرسون" عقب اللقاء "الأجواء كانت رائعة ومشحونة.. جميع اللاعبين قدموا أداء رائعا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني هم هاجموا أكثر ونحن تراجعنا للخلف قليلا، ولكننا استطعنا أن نحافظ على النتيجة".

وتابع في تصريحات صحفية "كنا ندرك أنه علينا أن نعمل بشكل جماعي، والجميع لعب هكذا ولكن هذا الجزء الأول من ربع النهائي فقط، والآن علينا محاولة تقديم نفس الأداء الأسبوع المقبل".

ووضع ليفربول قدما في نصف نهائي التشامبيونز بثلاثية عبر المصري محمد صلاح وأليكس أوكسليد تشامبرلين والسنغالي ساديو ماني.

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