الاتحاد يعلن الموقف من تدعيمات الجهاز الفني والمعارين

قال محمد نور، المدرب العام بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، إن وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري الممتاز أصبح جيدا للغاية بعد الفوز الأخير على نادي المصري.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لدينا عدة أهداف مع الفريق، الأول كان البقاء وهو ما يحدث حاليا، وثانيا وضع خطة تدعيمات قوية للفريق في الموسم الجديد".



وأكمل: "هدفنا أيضا تطوير الجهاز الفني للفريق، مثل علم النفس الرياضي ومحلل الأداء وخبير التغذية، وبعض أعضاء الجهاز الحاليين لديهم خبرات كبيرة في العديد من هذه الأمور".



واستطرد: "لن نستبق الأحداث حول إضافة أشخاص جدد للجهاز الفني للفريق".



وأوضح: "لاعبينا القادمين بنظام الإعارم أحمد كابوريا ورزاق سيسية وفوز الحناوي، بالتأكيد نريد بقائهم لكن موقفهم يتعلق بموافقة أنديتهم الزمالك والأهلي".

