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رياضة

محمد صلاح يعادل رقم «إيتو» في دوري أبطال أوروبا

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
كتب خالد طلعت
حقق النجم المصري الدولي محمد صلاح رقمًا قياسيًا للاعبين الأفارقة في تاريخ مشاركاتهم في دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تسجيله هدفاً لفريقه ليفربول في مرمى مانشيستر سيتي في دور الثمانية للبطولة.

ورفع "صلاح" عدد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 8 أهداف هذا الموسم (منهم 7 في المرحلة النهائية وهدف في الدوري التمهيدي) ليتقدم الى المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة خلف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني (14 هدفاً) ووسام بن يدير مهاجم أشبيلية الأسباني (10 أهداف).

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد، متساويًا مع المهاجم الكاميروني صامويل ايتو والذي سجّل ثمانية أهداف مع انتر ميلان الإيطالي في موسم 2010-2011 (جميعهم في المراحل النهائية).

وفي حال سجّل صلاح هدفاً آخر لفريقه ليفربول في المباريات المتبقية له في البطولة سيحطم رقم ايتو، وسينفرد بلقب أكثر لاعب أفريقي سجّل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

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