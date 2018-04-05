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أخبار العالم

شاهد.. نتنياهو يصطحب زوجته فوق الجولان ويقلدان «تيتانيك»

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة زوجته سارة إلي الجولان السوري المحتل، للتنزه وقضاء وقت رومانسي.

ونشر أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، ثلاث صور يظهر فيها نتنياهو وسارة وهما يتجولان مع مجموعة من الأشخاص في الجولان.

وقال "جندلمان": "رئيس الوزراء نتنياهو تنزه اليوم في الجولان برفقة زوجته وقال: من المنظر الرائع في شمال الجولان أحيي الشعب الإسرائيلي وأهنئه بعيد سعيد وأهنئ على وجه الخصوص جنود الجيش والبحرية وأفراد الشاباك الذين أحبطوا محاولة لمهاجمة قواتنا. عمل رائع وأفتخر بكم".

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