شاهد.. نتنياهو يصطحب زوجته فوق الجولان ويقلدان «تيتانيك»

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة زوجته سارة إلي الجولان السوري المحتل، للتنزه وقضاء وقت رومانسي.





ونشر أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، ثلاث صور يظهر فيها نتنياهو وسارة وهما يتجولان مع مجموعة من الأشخاص في الجولان.



