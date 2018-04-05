تعرف على سبب اختيار أول جمعة من شهر أبريل للاحتفال بيوم اليتيم "فيديو"

قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي، إن بداية تخصيص أول جمعة من شهر أبريل كل عام يوم لليتيم بدأت منذ عام 2003، من خلال قيام أحد متطوعي جمعية الأورمان بطرح الفكرة على المسئولين.



وأضاف "عبد العاطي" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه خلال دورة وزراء الشئون الاجتماعية العرب في عام 2006، صدر قرارا رسميا بتخصيص الأول من أبريل يوم للاحتفال بيوم اليتيم، وعلى مستوى مصر بدأ التنفيذ الفعلي للاحتفال منذ عام 2007.



وأشار إلى أنه في عام 2010 قامت جمعية الأورمان بتجميع أكبر عدد من الأيتام على مستوى الجمهورية في حدود 4550 طفلا، تحت سفح الهرم رافعين علم مصر.