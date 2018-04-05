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مشروب تناوليه منتصف النهار سرعته في حرق الدهون ستصدمك

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حرق الدهون مهمة سريعة يمكن خوضها من خلال مشروب، فهو يعمل على حرق الدهون في غضون فترة قصيرة لكبح الشهية عدة ساعات، إليكِ كل ما تحتاجين لإعداده وطريقة تناوله يقدمها موقع هيلث كير الأمريكي:

يتكون هذا المشروب من:

• 2/1 كوب من ماء جوز الهند.
•كوب من الأناناس الطازج والمقطع.
•ملعقتان من الزنجبيل الطازج المقطع.
•كوب من أوراق السبانخ.
•ملعقة من الكركم.

كيف تحضيره؟

تخلط المكونات ويتمّ تناولها كمشروب يوميًا في منتصف النهار أي قبل الوجبة الرئيسية، وستلاحظين الفرق في وقت قياسي.

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