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حوادث

ضبط 103 أسطوانات بوتاجاز بمخزن سري داخل منزل ببئر العبد

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:10 ص
اسطوانه بوتوجاز
اسطوانه بوتوجاز
احمد صالح
تمكنت قوات الامن بقسم شرطة بئر العبد بالتعاون مع مباحث التموين وممثلين عن التموين ومجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، من ضبط اسطوانات بوتوجاز وزيوت داخل مخزن سري داخل منزل.

وقالت المصادر إنه تم ضبط نحو 306 لترات زيت معبأة داخل 17 جركن سعة 25 لترا سابقة الاستخدام، وغير مصرح باستخدامها و103 إسطوانات غاز منزلى بأحد المخازن السرية داخل بيـت أحد المواطنين ببئر العبد.

وأضافت المصادر انه تم تحرير محضر رقم 5 جنح أمن دولة طوارئ، وجارى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.

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