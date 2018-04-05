لافروف: موسكو تصر على إجراء تحقيق في قضية سكريبال عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تُصر على إجراء تحقيق موضوعي بشأن ما يعرف بقضية سكريبال في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وأضاف لافروف - في كلمته أمام مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي اليوم /الخميس/ - "أن موسكو ستواصل ردود فعلها المناسبة على الخطوات غير الودية وفي إظهار الحقيقة بشأن هذه القضية "، مؤكدا أن روسيا تُصر على إجراء تحقيق موضوعي ومسئول يتوافق تماما مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وتابع: "أن بلاده تشعر بالقلق من اتجاه الولايات المتحدة نحو خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وقال لافروف بهذا الشأن: " في مجال الاستقرار الاستراتيجي، تضع واشنطن سياستها لتحقيق التفوق العسكري وتقويض التكافؤ فوق كل شيء، حيث تتزايد جهودها لنشر منظومات عالمية مضادة للصواريخ وتعزز نشاط حلف (الناتو) قرب الحدود الروسية ".

يذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد عثرت على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الماضي، ووجهت لندن الاتهام لموسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب ، وهو ما تنفيه السلطات الروسية وتطالب بريطانيا بتقديم الأدلة علي هذا الاتهام.



