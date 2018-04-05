ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لافروف: موسكو تصر على إجراء تحقيق في قضية سكريبال عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
ا ش ا
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تُصر على إجراء تحقيق موضوعي بشأن ما يعرف بقضية سكريبال في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف لافروف - في كلمته أمام مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي اليوم /الخميس/ - "أن موسكو ستواصل ردود فعلها المناسبة على الخطوات غير الودية وفي إظهار الحقيقة بشأن هذه القضية "، مؤكدا أن روسيا تُصر على إجراء تحقيق موضوعي ومسئول يتوافق تماما مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وتابع: "أن بلاده تشعر بالقلق من اتجاه الولايات المتحدة نحو خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وقال لافروف بهذا الشأن: " في مجال الاستقرار الاستراتيجي، تضع واشنطن سياستها لتحقيق التفوق العسكري وتقويض التكافؤ فوق كل شيء، حيث تتزايد جهودها لنشر منظومات عالمية مضادة للصواريخ وتعزز نشاط حلف (الناتو) قرب الحدود الروسية ".
يذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد عثرت على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الماضي، ووجهت لندن الاتهام لموسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب ، وهو ما تنفيه السلطات الروسية وتطالب بريطانيا بتقديم الأدلة علي هذا الاتهام.

ترشيحاتنا

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

مشروب تناوليه منتصف النهار سرعته في حرق الدهون ستصدمك

بث مباشر .. فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي

عبد الله السعيد: «الأهلي باعني وهكمل في نادي تاني» ..فيديو

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو

ربع نهائي ابطال اوروبا .. هدف عالمي لـ"رونالدو" وثلاثية تاريخية لليفربول .. وتألق محمد صلاح

11 ألف مقاتل تشادي في ليبيا.. وحفتر لن يتمكن من هزيمتهم وحده

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

الأجواء المشحونة تسعد قائد ليفربول في لقاء مانشستر سيتي

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية وكيلا عن 13 عروسا يتيمات في حفل زفاف جماعي .. صور

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

فيديو

«محافظة القاهرة» تكشف آخر استعدادات الحدائق للاحتفال بيوم اليتيم.. فيديو
علامات على وقوع ابنك فريسة للألعاب الإلكترونية القاتلة .. فيديو
بث مباشر .. فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي
شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد
«الأرصاد»: شبورة كثيفة على الوجه البحرى والطرق السريعة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟