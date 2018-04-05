السيسي لـ"رؤساء البرلمانات العربية": "التحديات بالمنطقة يصعب على أي دولة منفردة مواجهتها"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية يصعب على أي دولة منفردة مواجهتها.



جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بافتتاحية أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بمقر النواب المصرى، مؤكدا على أن الظروف الدقيقة فى المنطقة العربية تُحمل للأمة العربية والإسلامية تحديات هائلة وأخطار لا يستهان بها، حيث أصبحت المنطقة العربية بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية، الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب، وأيضا أصبح البحر المتوسط مركز للهجرة غير الشرعية، ومن كل 3 عربى يوجد لاجئ عربى.



ولفت السيسى إلى أن هذه التحديات يصعب على أى دولة منفردة مواجهتا، ولابد من التمسك ببناء الدولة الوطنية وسيادة القانون بعيدا عن الطائفية، مشيرا إلى أن الأزمة السورية لا حل لها إلا من خلال الحل السياسي الذى يتفق عليه كل أطياف المجتمع، وهى المفاوضات التى تقوم بها الأمم المتحدة، التسوية السلمية ونبذ الفرقة والصراعات بالأزمة الليبية، وأيضا نفس المنطق فى ليبيا قائلا: "كل هذه المشكلات لابد أن تتم من خلال إقامة الدولة الوطنية القادرة والعادلة".



وأكد السيسي على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تقل خطر عن التحديات الأمنية والسياسية، وهذا يتطلب مفهوم التنمية المستدامة وتمكين الشباب ودعم المرأة مع إعطاء الأولوية لمشروعات التكامل الاقتصادى العربى، فى الوقت الذى أكد السيسى على أن اجتماع الأعضاء بهذه الجلسة يأتى بمقر البرلمان المصرى منارة الإسلام العالية وقلب العروبة ودرع أفريقيا، وأيضا بشهر إبريل الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء واستعادة الأمة العربية لكرامتها وعزتها وتأكيد أصالتها.



فى السياق ذاته أكد السيسى على أن الاتحاد البرلماني العربى يحمل أعضاءه آمال شعوبهم التى نالت شرف تمثيلها بأمل تحقيق من التكامل والوحدة واستثمار ما يجمعنا من مصالح مشتركة.