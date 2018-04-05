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الإشراف العام
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الخميس 05 أبريل 2018 - 25 : 10 ص
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اقتصاد
سعر الذهب اليوم في مصر
الخميس 05/أبريل/2018 - 10:02 ص
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس على تراجع أمس بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات اليوم ، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 654 جنيها مقابل 659 جنيها للجرام.
وسجل سعر عيار 18 نحو 560 جنيها مقابل 565 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 747.4 جنيه، مقابل 753.7 جنيه.. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5232 جنيها.. والسعر العالمي سجل 1335 دولارا.
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