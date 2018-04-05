سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية لقرائه، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور، اليوم الخميس، فسجل سعر الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2.50 جنيه، والبصل 2.70 جنيه، والكوسة 4 جنيهات، أما الجزر فسجل 2.40 جنيه، والفاصوليا الخضراء 11 جنيها.



وبلغ سعر الباذنجان البلدي 4 جنيهات للكيلو، والرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 8 جنيهات والحامي البلدي 7.50 جنيه، فيما سجل الألوان 23 جنيهًا.



وبلغ سعر الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو والخيار البلدي 3.5 جنيه، فيما بلغ كيلو البسلة 6 جنيهات، والسبانخ 4.5 جنيه، والقلقاس 6 جنيهات، والبطاطا 2.5 جنيه وسجل سعر الثوم 3.50 جنيه للكيلو، واللفت 1.25 جنيه، والبنجر 4 جنيهات.



وعن أسعار الفاكهة، فسجل البرتقال البلدي 3.5 جنيه للكيلو، فيما جاء السكرى 5 جنيهات للكيلو، وأبو سرة بـ 5.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر اليوسفي 6 جنيهات للكيلو، وسجل التفاح الأمريكي 24 جنيهًا للكيلو، اللبناني 22 جنيهًا للكيلو.

