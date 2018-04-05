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برلمان

السيسي يؤكد للبرلمانات العربية أهمية تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود 67

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تحقيق الاصطفاف العربي أمام التحديات والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي -راعي المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي- خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بالقاعة الرئيسية بمقر مجلس النواب صباح اليوم
الخميس.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتطلع فيه الشعوب العربية لتجسيد الرغبة في تعزيز التعاون والتضامن من أجل مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية والتعبير عن طموحات المواطن العربي.

وأكد على أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها إلى الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

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