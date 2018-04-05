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فيسبوك يحذرك: البحث برقم الهاتف والبريد الإلكتروني "خطر"

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:14 ص
بيانات فيسبوك معرضة
بيانات فيسبوك معرضة للاختراق
رشا عبد الخالق
كشف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أن معظم المستخدمين الذين لديهم خاصية بحث محددة، جعلتهم عرضة للتجسس على بياناتهم الشخصية من قبل أطراف ثالثة.

واعترف مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" بحدوث جمع للبيانات، وقال: "أؤكد لك أن بعض الإعدادات يمكنها أن تكون في وقت ما مدخلا للبيانات العامة للمستخدم بطريقة ما".

وذكر موقع "سي. إن. بي. سي" الأمريكي أن خاصيتي البحث بالهاتف وبعنوان البريد الإلكتروني بدلا من اسمك السبب وراء جمع البيانات الخاصة.

وكانت شركة فيسبوك قد ذكرت أمس الأول أن شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.

وقال مايك شروفر كبير مسئولي التكنولوجيا في الشرطة في تغريدة على موقع "تويتر" إن معظم 87 مليون شخص الذين وصلت كامبريدج أناليتيكا إلى بياناتهم كانوا في الولايات المتحدة، وعملت الشركة مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.

وأوضحت فيسبوك أنها تتخذ إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث.

وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لانتقادات شديدة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات والخصوصية.

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