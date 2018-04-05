اليوم.. 4 مواجهات قوية فى دوري سوبر السلة

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من الدورة المجمعة الأولى للدور النهائي من بطولة دوري سوبر السلة بصالة المركز الأوليمبي بالإسكندرية.



وتعد هذه الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الأولى، على أن تقام دورة مجمعة ثانية في القاهرة قبل إعلان بطل المسابقة الأكثر حصدًا للنقاط.



ومن المقرر أن يلعب في هذه الجولة الأهلي مع مصر للتأمين، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري، بينما يصطدم الجزيرة بسموحة، ويلتقي الزمالك نظيره سبورتنج.

