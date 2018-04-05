ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة هندية تدين الممثل سلمان خان بصيد ظبي أسود

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
رويترز
أدانت محكمة هندية اليوم الخميس نجم بوليوود سلمان خان بالصيد غير المشروع في قضية ترجع لعام 1998 الأمر الذي قد يعطل مسيرة واحد من أكثر الممثلين شعبية في الهند.

وأدين خان بانتهاك قانون الحياة البرية في قضية صيد ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض. وتقول وسائل إعلام إن خان قد يواجه حكما بالسجن ست سنوات.

وقال المحامي ماهيبال بيشنوي الذي رفع الدعوى ضد خان إن المحكمة التي تقع في ولاية راجاستان بغرب البلاد تستمع إلى المداولات بشأن العقوبة المناسبة.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمحامي خان للحصول على تعقيب.

وقرار الإدانة اليوم ليس أول عهد خان بالمحاكم. ففي عام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة قبل أن يفر خان من مكان الحادث.

واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت بعض أعماله في 2017 مليارات الروبيات.

ترشيحاتنا

الشاطر: طارق حامد على أبواب الأهلي

الصحف السعودية: قمة أنقرة تستعجل إعمار سوريا.. السعودية تستعد لإنشاء 40 دار سينما.. فلسطين تعثر على حقل غاز ضخم.. وشهادات مسئولين ليبيين سابقين تحاصر ساركوزي

محافظ الدقهلية وكيلا عن 13 عروسا يتيمات في حفل زفاف جماعي .. صور

شاهد.. نتنياهو يصطحب زوجته فوق الجولان ويقلدان «تيتانيك»

اليوم.. الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

مشروب تناوليه منتصف النهار سرعته في حرق الدهون ستصدمك

ليفربول يترقب تشخيص إصابة محمد صلاح

اليوم.. الأهلى يصطدم بالزمالك فى ديربى كرة اليد

الأجواء المشحونة تسعد قائد ليفربول في لقاء مانشستر سيتي

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد

هاني أبو ريدة: عائلتي «زملكاوية» وعشقت منذ صغري المصري البورسعيدي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية وكيلا عن 13 عروسا يتيمات في حفل زفاف جماعي .. صور

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

فيديو

«محافظة القاهرة» تكشف آخر استعدادات الحدائق للاحتفال بيوم اليتيم.. فيديو
علامات على وقوع ابنك فريسة للألعاب الإلكترونية القاتلة .. فيديو
بث مباشر .. فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي
شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد
«الأرصاد»: شبورة كثيفة على الوجه البحرى والطرق السريعة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟