رئيس الاتحاد البرلماني العربي يهنئ «السيسي» بالفوز بالانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بالانتخابات الرئاسية.



حاء ذلك منذ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع والعشرين، للاتحاد البرلماني العربي، بالقاعة الرئيسية بمجلس النواب المصرى.



وقال في كلمته، نهنئ الرئيس السيسى، لتجديد الشعب المصري ثقته فيه مرة ثانية، والتفاف المؤسسات حوله ونأمل أن ينعم الشعب المصرى بالطمأنينة والأمن والاستقرار.