تقرير: الذهب يتصدر قائمة أهم الصادرات غير البترولية خلال فبراير

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات احتلال الذهب بأشكاله الخام المرتبة الأولى فى قائمة أهم 10 سلع صناعية لصادرات مصر غير البترولية خلال فبراير الماضى، بقيمة بلغت 161 مليون دولار.



وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن الكيروسين المصنع احتل المرتبة الثانية بقيمة 103 ملايين دولار، ثم اليوريا (مشتقات الأسمدة) بقيمة 61 مليون دولار.



وأضاف أن الميثانول "كحول الميثيل" احتل المرتبة الرابعة بقيمة 35 مليون دولار، يليه التليفزيونات وشاشات "LCD" بقيمة 33 مليون دولار، ثم روح النفط الأبيض بقيمة 28 مليون دولار.



ولفت التقرير إلى أن مخاليط المواد العطرية احتلت المرتبة السابعة بقيمة 26 مليون دولار، يليها الكابلات والموصلات الكهربائية بقيمة 26 مليون دولار، ثم السجاد بقيمة 23 مليون دولار، ويأتى الأثاث الخشبى بالمرتبة العاشرة بقيمة (23 مليون دولار



وبلغ اجمالى صادرات مصر غير البترولية خلال فبراير الماضى 1.998 مليار دولار مقابل 1.776مليار دولار خلال فبرابر 2017 أى بزيادة قدرها 222 مليون دولار وبنسبة زيادة 13%.



وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن 9 مجالس تصديرية أظهرت زيادة قيمة صادراتها، جاء فى مقدمتها صادرات "المجلس التصديرى للمنتجات الكيماوية والأسمدة" بارتفاع ملحوظ ليسجل ما قيمته ٣٨٤ مليون دولار خلال فبراير الماضى مقارنة بـ 326 مليون دولار فى فبراير 2017 بنسبة زيادة 18%، تلاه صادرات "المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية" والتى بلغت 256 مليون دولار مقارنة بـ230 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أى بزيادة تقدر بـ 12%.



وأضاف سجل "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" زيادة للصادرات ليصبح 232مليون دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة بـ 204 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أى بنسبة زيادة 14%، كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية" بقيمة 195 مليون دولار خلال فبراير 2018 مقابل 151 مليون دولار خلال فبراير 2017،أى بنسبة زيادة 29%.



كما أوضح جابر أن صادرات "المجلس التصديرى للملابس الجاهزة" ارتفعت لتسجل 130 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار فى فبراير 2017، أى بنسبة زيادة ٢٣%، وسجل "المجلس التصديرى للغزل والنسيج" زيادة للصادرات ليصبح 71 مليون دولار خلال فبراير الماضى مقارنة بـ 60 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أى بنسبة زياد 19%، وارتفعت صادرات "المجلس التصديرى للمفروشات " لتسجل 46 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار بنسبة زيادة 26%.



ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن صادرات "المجلس التصديرى للصناعات اليدوية" حققت ارتفاعا لتسجل 19 مليون دولار خلال فبراير الماضى مقابل ١٢ مليون دولار خلال فبراير 2017 بنسبة زيادة 55%، كما زادت صادرات "المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية" لتسجل 1.318مليون دولار مقابل 548 الف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق أى بنسبة زيادة 141%.