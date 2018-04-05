السيسى: مصر تخوض الآن حربا ضروسا لاستئصال الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تخوض الآن حربا ضروسا لا هوادة فيها لاستئصال الإرهاب من جذوره وتعقبه والقضاء عليه أينما وجد.



جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي -راعي المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي- خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بالقاعة الرئيسية بمقر مجلس النواب صباح اليوم الخميس.



وأضاف السيسي أنه: "لا يخفى عليكم أن مواجهة هذا الخطر الداهم كان على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها فى مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب ليس دفاعا عن مصر بل دفاع عن محيطها العربى وعن العالم أجمع، والوحدة العربية الشاملة هي أمل أمتنا ومن أجل ذلك علينا أن ننمى ما بيننا من مصالح مشتركة وأن نمد جسور بين الهيئات البرلمانية لصالح أمتنا العربية".



ولفت السيسى إلى أنه لاشك أن تحقيق السلام فى منطقتنا من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التى طالما استغلها ولقد حان الوقت لمعالجة شاملة لقضية العرب المركزية وهى القضية الفلسطينية، على أٍساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد بذلت مصر جهودها فى إجراء المصالحة الفلسطينية وجسر الهوة بين الأِشقاء لصالح قضيتهم وقضيتنا جميعا.