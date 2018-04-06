سكرتير عام البحيرة يشهد احتفال الأورمان بعيد اليتيم بمشاركة 700 طفل..اليوم

تنظم جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية احتفالية كبيرة بيوم اليتيم صباح اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر أبريل الجارى بالسرادق المقام بالاستاد الرياضى بدمنهور بمشاركة 700 طفل من الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة وبحضور اللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة والمهندس حازم الأشمونى ـ السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة.



وتتضمن فعاليات الحفل صباحا ماراثون من أمام الإستاد الرياضي بدمنهور ومسابقات رياضية و ثقافية وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا من الأطفال الأيتام.

