ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سكرتير عام البحيرة يشهد احتفال الأورمان بعيد اليتيم بمشاركة 700 طفل..اليوم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:02 ص
سكرتير عام البحيرة
سكرتير عام البحيرة
جمالات الدمنهورى
تنظم  جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية احتفالية كبيرة بيوم اليتيم صباح اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر أبريل الجارى  بالسرادق المقام بالاستاد الرياضى بدمنهور  بمشاركة 700 طفل من الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة وبحضور اللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة والمهندس حازم الأشمونى ـ السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة.

وتتضمن فعاليات الحفل صباحا ماراثون من أمام الإستاد الرياضي بدمنهور ومسابقات رياضية و ثقافية وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم  والمتفوقين علميا من الأطفال الأيتام.

ترشيحاتنا

هاني الناظر يوضح حقيقة كريمات التجاعيد المباعة بالأسواق

الكاف: "المصري" يطمح في عبور مونانا للوصول لدور المجموعات من الكونفيدرالية

مخرجة الطريق إلى إيلات: "أجر محمد سعد 140 جنيه ولم أتخيله لمبي".. فيديو

إصابة نقيب شرطة في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور

عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

وزير قطاع الأعمال: نقل "القومية للأسمنت" للمنيا و لن يضار عامل واحد فى المصنع

شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

تحذيرات من تناول الكفتة بالفحم لتسببها في سرطان المعدة

خلال 24 ساعة.. 6 مراهقين يتعرضون للطعن في 4 حوادث متفرقة بلندن.. فيديو وصور

فتوى الأزهر توضح مقدار الزكاة في المال البالغ للنصاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

فيديو

تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو
شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك
عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟