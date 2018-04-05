دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء لإلغاء بطاقات التموين لغير المستحقين للدعم

يقوم مجلس الدولة حاليا بالنظر في الدعوى رقم 33933 لسنة 2018 والمرفوعة من أحمد حسيني إبراهيم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، والتي تطالب بإلغاء البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم الحكومي.



وأكدت الدعوى أن مطلبها يجب أن يتم وفقا لقواعد البيانات الموجودة لدى الدولة قبل اعتماد وتنفيذ مشروع الموازنة الحالي 2018، وذلك حفاظا على أموال الدولة ولإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.