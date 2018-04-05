محجبة وتبحثين عن إطلالة مبتكرة تناسبك.. إليك الحل.. صور

هل أنت محجبة وتستغرقين وقتا طويلا فى البحث عن ملابس مناسبة لإطلالتك وتتناسق مع حجابك إليك مجموعة من النصائح للظهور بستايل متكامل.





فتعد الفساتين من القطع الجميلة التى تبرز قوامك بشكل مميز وأبرز ألوان الموضة حاليا هي الموف والزهري والأسود.





فيما تعد jumpsuit من أحدث الصيحات للعروس فى حفلات الخطوبة مع بعض الإكسسوارات على الكتفين أو الصدر.



