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محجبة وتبحثين عن إطلالة مبتكرة تناسبك.. إليك الحل.. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل أنت محجبة وتستغرقين وقتا طويلا فى البحث عن ملابس مناسبة لإطلالتك وتتناسق مع حجابك إليك مجموعة من النصائح للظهور بستايل متكامل.

فتعد الفساتين من القطع الجميلة التى تبرز قوامك بشكل مميز وأبرز ألوان الموضة حاليا هي الموف والزهري والأسود.

فيما تعد jumpsuit من أحدث الصيحات للعروس فى حفلات الخطوبة مع بعض الإكسسوارات على الكتفين أو الصدر.

يمكنك إختيار التنانير المكسرة وتنسيقها مع بلوزة حرير وحذاء عال ويمكنك أيضا أختيار فستان ذات القطعتين ويكون اللونان متناسقين مثلا الابيض والزهري، ويكون لون الطرحة من أحد اللونين فقط دون إدخال لون ثالث.
محجبة وتبحثين عن إطلالة مبتكرة تناسبك.. إليك الحل.. صور
محجبة وتبحثين عن إطلالة مبتكرة تناسبك.. إليك الحل.. صور
محجبة وتبحثين عن إطلالة مبتكرة تناسبك.. إليك الحل.. صور
محجبة وتبحثين عن إطلالة مبتكرة تناسبك.. إليك الحل.. صور

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