الصحف الكويتية: السيسي يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا الجديد.. شكري بمباحثات سد «النهضة» في الخرطوم.. المخابرات المصرية تحمل تل أبيب مسئولية التصعيد في غزة.. وعودة الجماهير للملاعب المصرية قريبًا

"الأنباء": مبدعو مصر يفوزون بجائزة الشيخ زايد

"كونا": صفقة خاصة على سهم "القابضة المصرية الكويتية"

"الجريدة": صناع "نورت مصر" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

"الأنباء": وزارة الرياضة المصرية تمهد لعودة الجماهير إلى الملاعب

"القبس": المخابرات المصرية تحمل تل أبيب مسئولية التصعيد في غزة

"الجريدة": السيسي يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا الجديد وشكري في الخرطوم

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الخميس، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصري.وقالت صحيفة "القبس" إن خطر التصعيد الجاري في قطاع غزة منذ انطلاق «مسيرة العودة» يوم الجمعة الماضي، والمقرر مواصلتها حتى الخامس عشر من شهر مايو القادم حمل رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى تل أبيب بعد أن توقف أمس الأول، الثلاثاء، في محطته الفلسطينية في رام الله، والتقى فيها الرئيس محمود عباس، في مسعى مصري لاحتواء التداعيات الخطيرة مع قرب يوم الجمعة الثاني للمسيرة.وقالت مصادر الرئاسة الفلسطينية لـ "القبس" إن كامل حمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للرئيس عباس طلب فيها امتناع الأخير عن اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد قطاع غزة، بعد الأزمة التي نشبت بين السلطة و«حماس» في أعقاب تفجير عبوة ناسفة في طريق موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله.كان الرئيس السيسي طلب منح المساعي المصرية فرصة قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة لإقناع حركة حماس بطلب عباس تسليم قطاع غزة إلى حكومة الوفاق دفعة واحدة أو تحمل مسئوليته دفعة واحدة على أن ترد «حماس» على ذلك في غضون مدة قصيرة.وقالت "كونا" إن بورصة الكويت أعلنت عن إتمام تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية، بعدد أسهم يبلغ مليون سهم، وبسعر 270 فلسًا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 270 ألف دينار.وقالت "الأنباء" إن جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت أسماء الفائزين في دورتها الثانية عشرة والتي ذهبت في فرع الأدب للكاتب السوري خليل صويلح عن رواية "اختبار الندم"، فيما ذهبت في فرع أدب الطفل والناشئة للإماراتية حصة المهيري عن كتابها "الدينوراف".وفاز بالجائزة في فرع المؤلف الشاب الكاتب المصري، أحمد القرملاوي، عن رواية "أمطار صيفية"، فيما ذهبت الجائزة في فرع الترجمة للتونسي ناجي العونلي عن كتاب "نظرية استطيقية" الذي نقله من الألمانية إلى العربية.وأفادت "الأنباء" بأن مصادر في وزارة الشباب والرياضة المصرية، أكدت أن الوزير خالد عبد العزيز، أعطى إشارته إلى بعض المسئولين في الوزارة لدراسة بيان مجموعة ألتراس الأهلي، الذي صدر مؤخرا عن هذه المجموعة، ويحمل في محتواه بعض النقاط الإيجابية، منها التأكيد على رفض ما حدث من شغب في مباراة الأهلي ومومنانا الجابوني بستاد القاهرة، ورغبة المجموعة في التواصل والحوار مع المسئولين في الدولة لتمهيد الطريق أمام عودة الجماهير للملاعب المصرية بشكل طبيعي، وأكدت المصادر نفسها، أن الوزارة تنتظر انضمام جروبات أندية أخرى لمبادرة ألتراس الأهلي، ليكون التحرك واحدا في التواصل مع هذه الجروبات، دون التزام أو شروط مسبقة، وفي مقدمتها الإفراج عن المقبوض عليهم، عقب مباراة مونانا، لأنهم في ذمة نيابة أمن الدولة العليا.وقالت "الجريدة" إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في فعاليات الاجتماع التاسع بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بدول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، في تفعيل لما اتفق عليه زعماء الدول الثلاث في اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا نهاية يناير الماضي.وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، آبي أحمد، وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصري، بسام راضي، بأن السيسي وجه التهنئة إلى آبي أحمد، بمناسبة حلفه اليمين رئيسا للوزراء الاثنين الماضي، مشددا على اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بإثيوبيا، وما يربط بين البلدين من مصير مشترك.وأفادت "الجريدة" بأن شركة "فيلم أوف إيجبت"، المنتجة لفيلم "نورت مصر"، أقامت عرضا خاصا للفيلم بمجمع سينمات "بورتو كايرو" بالقاهرة الجديدة.حضر العرض محمد ثروت ووليد يوسف، وبمجرد رؤية الجماهير لهما انهالت عليهما طلبات التقاط الصور التذكارية، وتأخر الفنان بيومي فؤاد كثيرا عن موعده، لكن ما إن وصل حتى حاوطه العشرات من محبيه، وظل في مرحلة التقاط الصور التذكارية لدقائق، وحلَّ في إطلالة مختلفة، وتواجد هشام إسماعيل والمنتج أحمد عبد الباسط والمخرج شادي علي.