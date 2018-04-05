غلق منشأتين صحيتين بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، قرارًا برقم 216 لسنة 2018 بالغلق الإداري لمنشأتين طبيتين غير حكوميتين بالإسماعيلية لمخالفتهما للقانون.
وحررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية محاضر اثبات لـ2 منشأة صحية بالإسماعيلية لمخالفتهم القانون، وبناء عليه صدر قرار المحافظ بالغلق الادارى لحين تلافى السلبيات.
وشمل القرار غلق عيادة كائنة ببرج الشروق الدور الثانى أمام الموقف الجديد بالإسماعيلية وذلك لعدم وجود ترخيص مكاني وعدم وجود عقد نفايات، وغلق عيادة كائنة بالسوق القديم بجوار حسن الجناينى القصاصين وذلك لعدم وجود ترخيص مكاني، وألزم القرار جميع المختصين تنفيذ القرار كل فيما يخصه.