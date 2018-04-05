غلق منشأتين صحيتين بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، قرارًا برقم 216 لسنة 2018 بالغلق الإداري لمنشأتين طبيتين غير حكوميتين بالإسماعيلية لمخالفتهما للقانون.





وحررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية محاضر اثبات لـ2 منشأة صحية بالإسماعيلية لمخالفتهم القانون، وبناء عليه صدر قرار المحافظ بالغلق الادارى لحين تلافى السلبيات.



