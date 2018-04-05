شاهد.. شوبير يطمئن على "الخطيب" في أبوظبي

زار الإعلامي والمحلل الرياضي أحمد شوبير، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بأبو ظبي خلال رحلة الأخير العلاجية هناك.



ونشر الحساب الرسمي لـ"شوبير" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شوبير يطمئن على الكابتن محمود الخطيب في أبوظبي برفقة الاعلامي الصديق يعقوب السعدي".



يذكر أن الخطيب غادر المستشفى أول امس بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعات والعلاج لمدة 12 يومًا، حاول خلالها الفريق الطبي السيطرة على آلام الظهر المبرحة، التي تنتاب رئيس الأهلي لدرجة أثرت على حركة قدمه اليمنى، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه رئاسة النادي قبل 4 أشهر.



وقام الفريق المعالج لمحمود الخطيب خلال الأيام الماضية بعملية حقن الظهر أكثر من مرة، وتلقى العلاج في نفس الوقت حتى لا يلجأ رئيس الأهلي للمسكنات مرة ثانية لتخفيف آلامه.



وأكد الفريق الطبي أن حالته تحسنت بنسبة وصلت إلى 60 % قبل مغادرته المستشفى، وهو مؤشر إيجابي كبير للاستجابة للعلاج الطبيعي والذي يبدأه رئيس الأهلي غدًا بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين، تحت إشراف الأطباء الذين يتابعون حالته، والتي باتت مطمئنة لكل محبيه.