ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رواندا تنفي الاتفاق مع إسرائيل على استقبال اللاجئين الأفارقة

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
نفي نائب وزير خارجية رواندا، أوليفيا ندونجيرها، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول اتفاق بين إسرائيل ورواندا على استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة في بلادهم مقابل الدولارات، مؤكدا أن بلاده ليس لها دور بما يسمى "الصندوق الجديد لإسرائيل".

وفي تغريدة على تويتر، كتب ندونجيرها إن "رواندا لا تعرف أبدا الصندوق الجديد ولم تجر أية اتصالات معه".

وكتب أيضا أنه "فوجئ بهذا التصريح، وخاصة أن جهات سياسية خارجية تستطيع الضغط على حكومة رواندا بأي شكل".

وصرح نتنياهو أمس، أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نشاط "الصندوق الجديد لإسرائيل"، وذلك بزعم أن الصندوق هو الذي دفع حكومة رواندا إلى التراجع عن الاتفاق.

وطلب نتنياهو من رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، تشكيل اللجنة، وقال إن "الصندوق يعرض للخطر أمن ومستقبل إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".

وكتب نتنياهو على صفحته بموقع "الفيسبوك" إن "العامل المركزي الذي فعل ضغوطا أوروبية على حكومة رواندا للانسحاب من الاتفاق لإخراج المتسللين من إسرائيل هو الصندوق الجديد لإسرائيل".

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعادل رقم «إيتو» في دوري أبطال أوروبا

هدف واحد يفصل «صلاح» عن «رونالدو» في صدارة هدافي العالم

شاهد.. هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

يورجن كلوب يشرح خطة الفوز بالثلاثية على مانشستر سيتي

بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

مشروب تناوليه منتصف النهار سرعته في حرق الدهون ستصدمك

ثورة غضب من جوارديولا على الأمن الإنجليزي لهذا السبب

أول فيديو للعبة «الحوت الأزرق».. تقتل صاحبها في 50 يوماً

عمرو وهبي: ندرس التقدم لمزايدة رعاية الأهلي

خبير لوائح عن أزمة منشطات محمد صلاح: قد لا يشارك في كأس العالم

7 أسباب تجعلك تتناول الكرنب الأحمر يوميا

منة فضالي تبكي على الهواء بسبب والدها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أين وزير الشباب ؟ .. مركز الشعراء بدمياط يتحول إلى مأوى للخارجين على القانون

اللجنة المالية تصرف رواتب الموظفين والعاملين بالزمالك ..صور

البنطلون الأبيض موضة صيف 2018.. صور

شاهد.. كيف استعد الفلسطينيون لجمعة «الكوتشوك».. غدًا

محافظ الدقهلية وكيلا عن 13 عروسا يتيمات في حفل زفاف جماعي .. صور

فيديو

رامي رضوان : "حفر كوبري أكتوبر مش عارف مين اللى مفروض يلمها".. فيديو
شاهد.. محمد صلاح يعتذر لمدافع مانشستر سيتي لسبب غريب
شاهد.. لقطات لقداس خميس العهد من كنيسة رؤساء الملائكة بالضاهر
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر .. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟