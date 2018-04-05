رواندا تنفي الاتفاق مع إسرائيل على استقبال اللاجئين الأفارقة

نفي نائب وزير خارجية رواندا، أوليفيا ندونجيرها، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول اتفاق بين إسرائيل ورواندا على استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة في بلادهم مقابل الدولارات، مؤكدا أن بلاده ليس لها دور بما يسمى "الصندوق الجديد لإسرائيل".



وفي تغريدة على تويتر، كتب ندونجيرها إن "رواندا لا تعرف أبدا الصندوق الجديد ولم تجر أية اتصالات معه".



وكتب أيضا أنه "فوجئ بهذا التصريح، وخاصة أن جهات سياسية خارجية تستطيع الضغط على حكومة رواندا بأي شكل".



وصرح نتنياهو أمس، أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نشاط "الصندوق الجديد لإسرائيل"، وذلك بزعم أن الصندوق هو الذي دفع حكومة رواندا إلى التراجع عن الاتفاق.



وطلب نتنياهو من رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، تشكيل اللجنة، وقال إن "الصندوق يعرض للخطر أمن ومستقبل إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".



وكتب نتنياهو على صفحته بموقع "الفيسبوك" إن "العامل المركزي الذي فعل ضغوطا أوروبية على حكومة رواندا للانسحاب من الاتفاق لإخراج المتسللين من إسرائيل هو الصندوق الجديد لإسرائيل".