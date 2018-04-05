أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الخميس.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، البطاطس 3.5 جنيه، البصل 3 جنيهات، الخيار 4 جنيهات، الفاصوليا 5.5 جنيه، البسلة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 22 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، اليوسفي 8 جنيهات، الفراولة 10 جنيهات، والتفاح 22 جنيهًا.