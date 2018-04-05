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برلمان

رئيس البرلمان: الحل السياسي هو المخرج الأساسي للأزمة السورية

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:44 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحل السياسي هو المخرج الأساسي للازمة السورية، فعلى الرغم من كل المؤتمرات التى يتم عقدها فى دول العالم بشأن إنهاء الأزمة سيظل الحل السياسى هو المخرج الوحيد لإنهاء هذه الازمة بين الحكومة والمعارضة.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نيابة عن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلمته الخاصة كلمته اليوم، الخميس، وذلك فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب.

وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته، تجتمع كل من تركيا وإيران وروسيا لبحث الأزمة السورية ومستقبل سوريا وذلك فى غياب الجانب السورى وكأن هذه الدول الثلاثة وحدها هى التى بيدها تحديد مستقبل سوريا وفى ظل هذه مازال الشعب السورى يعانى يومًا تلو الآخر من القتل.

وتابع رئيس مجلس النواب المصرى، أنه بالنسبة لأزمة اليمن لا تلوح بادرة فى الأفق لسلام قريب، والأزمة مرشحة للامتداد لزمن طويل، مضيفًا أن اعتماد الحوثيين على إيران فى حربهم فى اليمن والاعتداء على الحكومة الشرعية للبلاد جعل الشعب اليمنى يعانى الكثير سواء من القتل او الأمراض، حتى المساعدات الإنسانية لا تصل للشعب، كما ان هذه الحرب أصبحت تهدد أمن دول الجوار ومنها دولة السعودية الشقيقة.

واستطرد عبد العال، القاهرة بذلت جهودا حثيثة لنزع فتيل الأزمة وتم التقدم بحلول سياسية بمعاونة دول الجوار ولو خلصت النوايا سنشهد تطورا فى القضية الليبيبة.

وتقدّم "عبدالعال"، خلال كلمته اليوم بالتهنئة لدولة العراق والبرلمان العراقى على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية وعلى عودة العراق رافدًا هامًا للأمن القومى العربى، قائلاً: "الشكر موصول لدولة الكويت الشقيقة".

واختتم "عبد العال" الكملة قائلاً: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

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