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رياضة

معسكر مغلق لإنبى استعدادا لمواجهة الداخلية بالدورى الممتاز

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:45 ص
فريق إنبى
فريق إنبى
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الاول لكرة القدم بنادى إنبى معسكرا مغلقا اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية غدا الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017 /2018.

يسعى الجهاز الفنى لإنبى بقيادة خالد متولى إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وكان إنبى تعادل أمام المقاصة فى المباراة الماضية بدون أهداف، وبات رصيد الفريق 46 نقطة محتلا بها المركز السادس.

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