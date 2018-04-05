كاتب سعودي: علاقة الرياض بـ «الشقيقة الكبرى» مصر خاصة واستثنائية

جدد الكاتب حمود أبو طالب، في مقاله بصحيفة "عكاظ"، التأكيد على مدى خصوصية واستثنائية العلاقة التي تجمع السعودية بمصر، التي أشار إليها بوصفها الشائع عربيًا "الشقيقة الكبيرة"، في معرض تحية وجهها للسفير السعودي السابق بمصر أحمد قطان، الذي تولى منصبه في مرحلة فارقة وحساسة من عمر المنطقة.



ورأى الكاتب أن مصر والمنطقة تعرضت خلال السنوات الماضية لعواصف عاتية هزت أمنها واستقرارها، وأن العلاقات السعودية المصرية تحديدًا مستهدفة بخبث من جهات عديدة، لكنها صمدت أمام تقلبات خطرة خلال فترة حكم الإخوان، وهي تكتسب الآن أهمية بالغة تقتضي الحرص والدقة عند اختيار السفراء بينهما، كما كان الأمر مع الاختيار الموفق للسفير قطان في حينه.



وأكد أبو طالب أن السفير قطان استطاع التعامل مع فترة بالغة الحساسية في مصر، كانت تتطلب أداءً دبلوماسيًا ذكيًا وماهرًا واحترافيًا، وهو ما أثبته القطان بجدارة، كما أن نشاطه لم يقتصر على الطيف السياسي المصري فقط، بل شمل المثقفين والأدباء وناشطي المجتمع المدني والفنانين والأكاديميين.

