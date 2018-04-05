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أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر .. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم الخميس.

وسجّل الدولار الأمريكي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، واليورو 21.54 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.66 جنيه للشراء، و25.87 جنيه للبيع، الدينار الكويتى 58.52 للشراء، و59.12 للبيع، أما الريال السعودى فقد سجل 4.86 للشراء، و4.70 للبيع.

فيما سجَّلت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 746 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 653 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 560 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5224 جنيها.

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