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تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، تقريرًا مفصلًا عن مواقيت تحرك ووصول قطارات "القاهرة – الأقصر" و"القاهرة – إسكندرية"، و"القاهرة – أسوان".

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية": القطار إكسبريس مكيف "إسباني" الانطلاق 6.00 صباحًا، والوصول 9.20 صباحًا، وآخر ينطلق 8.10 صباحًا، ويصل 11.10 صباحًا، ويليه قطار ينطلق 12.30 ظهرًا، ويصل 15.15 مساء، وآخر يتحرك 17.10 مساء، ويصل 20.25 مساء، فضلًا عن انطلاق قطار خدمة خاصة الساعة 18.00 مساء، ويصل 20.35 مساء.

أما مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان" فتشمل: انطلاق قطار خدمة خاصة "توربيني" الساعة 20.00 ليصل 9.50 صباحًا، وآخر ينطلق 23.00 ويصل 11.10، وقطار إكسبريس مكيف "اسباني" يتحرك 12.00 ويصل 1.50، وآخر ينطلق 19.00 ويصل 7.30، وقطار خدمة خاصة يتحرك 20.00، ويصل 10.10.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر": ينطلق قطار إكسبريس مكيف "إسباني" "15:00"، ويصل 9.35، وقطار خدمة خاصة يتحرك 1.00، ويصل 10.35، وقطار إكسبريس مكيف "إسباني" ينطلق 12.00، ويصل 22.25، وآخر ينطلق 17.30، ويصل 2.35، وقطار خدمة خاصة يتحرك 20.00، ويصل 6.35.

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