رئيس تضامن النواب يستقبل رؤساء البرلمانات العربية للمشاركة في الاتحاد البرلماني العربي

استقبل رئيس لجنة تضامن النواب، ممثلا عن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عددا من وفود الدول من رؤساء البرلمانات العربية بكلا من السودان والأردن والكويت والبحرين لحضور اجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى حيث رحب القصبى بالوفود العربية المشاركة وتناول معهم عدد من القضايا والتى تخدم التشريع العربى وتوحيد الرؤى ودعم الجهود العربية العربية فى مختلف القضايا.



ويستضيف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى بحضور عدد كبير من رؤساء البرلمانات العربية، ومن المقرر أن يتضمن جدول أعماله نقل رئاسة الاتحاد، بجانب تكريم رؤساء البرلمانات العربية الفائزين بجوائز التميز بالبرلمان العربى.



ومن المقرر دراسة آلية العمل والتكاليف المالية الخاصة بإطلاق موقع الاتحاد البرلمانى الدولى باللغة العربية، كما يناقش أيضا معايير اختيار مرشحى المجموعة العربية للمراكز الشاغرة فى اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلمانى الدولى.



وبحسب جدول الاجتماعات، سيلقى الدكتور على عبد العال كلمة أمام المؤتمر، وسيتحدث رؤساء البرلمانات العربية خلال جلسات المؤتمر، وستعقد اللجان المنبثقة عن الاتحاد، وهى لجان السياسة والمرأة والشؤون المالية والاقتصادية، اجتماعات لمناقشة الأحداث المتعلقة باختصاصات كل لجنة.