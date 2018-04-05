عامل يطعن صديقه بسكين ويدفنه في بلاعة صرف صحي

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، القبض على عامل يقيم قرية إقصاص مركز المراغة لقتله صديقه العامل بطعنه بسكين في الرقبة ودفنه في بلاعة صرف صحي بمنزل غير مأهول بالسكان لخلافات بينهما.



تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا باختفاء "أمير.ع.ش" 26 عاما منذ تاريخ 26 مارس الماضي، وتبين من تحريات المباحث أن وراء الجريمة "محمد.ر.ا"، 24 عاما عامل يقيم بذات الناحية، اشارت التحريات بنشوب مشادة كلامية بينهما قام على أثرها الأخير بطعنه بسكين فى الرقبة ما نتج عنه وفاته.



تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، لخلافات بينهما وتم إخطارا النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة وتم استخراج الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة وتحرر محضر بالواقعة برقم 1258 إدارى المركز.