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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين «تحديث الصناعة» وبوابة مصر للحد من البطالة

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
وقّع مركز تحديث الصناعة المصرية، وشركة بوابة مصر للعالم "الرقمية" بروتوكول تعاون يهدف إلى زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية، والحد من البطالة.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يهدف البروتوكول لتطبيق مبدأ الشراكات الإستراتيجية بهدف دعم القطاع الصناعي خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم صادراتها من خلال تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية لدى تلك المشروعات.

وأكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن خطوة توقيع بروتوكول التعاون جاء من منطلق تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها، بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولرغبتهما في تحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى العمل على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة في زيادة القدرة التنافسية للصناعة عن طريق الاستفادة من إستراتيجية شركة بوابة مصر في تمكين الشركات المصرية وخاصة المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر، من الاندماج في منظومة التجارة الرسمية والاستفادة من جميع الخدمات والموارد المتاحة في الدولــة، كما أنها تعمل على توفير آليات وخدمات التسويق والتجارة والتصدير لهذه الشركات بطريقة حاكمة ومبتكرة في نفس الوقت.

وقال إن البروتوكول يتضمن عشرة بنود ملزمة للطرفين، تركز على تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية، وتوفير خدمات الدعم الفني خاصة في مجالات رفع كفاءة الشركات فنيًا وإداريًا، ودمج صغار المصنعين في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الكبرى.

وأشار إلى توفير حزمة من الدورات التدريبية للمنشآت الصناعية لتمكينهم من النفاذ للأسواق المحلية، توفير المتاجر الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني لأصحاب المنشآت الصناعية، وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للتسويق والتجارة الإلكترونية للمنتجات المصرية المتوافقة مع معايير الجودة التي يحددها طرفي التعاقد، وتحسين الصورة الذهنية للمنتج المصري وتعزيز شعار صنع في مصر.

وقع البروتوكول كطرف أول المهندس أحمد طه برعي بصفته الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة ميناس إبراهيم كطرف ثانٍ بصفتها المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG-Gate.

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