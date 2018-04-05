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التضامن الاجتماعي: إجراءات صارمة ضد انتهاكات دور رعاية الأيتام.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:51 ص
علاء عبد العاطي
علاء عبد العاطي
مي فهمي
قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي، إن هناك 9126 طفلا يتيما داخل دور الرعاية فى مصر.

وأضاف "عبد العاطي" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن الاحتفال بيوم اليتيم هدفه إحداث نوع من الدمج بين الأطفال في مؤسسات الرعاية وبين أفراد المجتمع المدني.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت العديد من التجاوزات من قبل دور رعاية الأطفال الأيتام، فقامت بتخصيص فرق تدخل سريع على جميع مستويات الجمهورية، فضلا عن المتابعة الدورية لدور الرعاية، مؤكدا أنه تم تحجيم ظاهرة الانتهاكات بشكل كبير.

وأكد أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة وإجراءات قانونية ضد أي انتهاكات، لافتا إلى أنه تم غلق 20 دار رعاية خلال العام ونصف الماضيين.

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