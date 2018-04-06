ندوة عن ثقافة الحوار وشباب الجامعات بكلية التربية بجامعة الفيوم ..صور

نظمت كلية التربية بجامعة الفيوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة لقاء مفتوح مع طلاب جامعة الفيوم بقاعة المؤتمرات بالكلية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم.



بحضور الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية و الدكتور جمال الدهشان عميد كلية الترية بجامعة المنوفية وعضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية واالدكتور عصام الدين هلال أستاذ أصول كلية التربية بجامعة كفر الشيخ وا. محمد عبد الحافظ رئيس الادارة المركزية للشعب واللجان الثقافية وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المركز القومى للبحوث وعدد من الطلاب.



ناقشت الندوة آداب الحوار التى تتمثل فيما يجب على الإنسان التحدث به مع الآخرين، وان يكون مؤمن بأن كل فرد منهم له الحق في التحدث، والا يمنع غيره من التحدث بعدم السماح له بذلك ويتكلم بما يريد هو قوله فقط، ثم إذا أنهى حديثه يصمت حتى ليسمح لغيره بالفرصة في الحديث، مع مراعاة حسن استماعه لما يقال من كلام الآخرين، حتى لا يتحول محور الحديث إلى جدال وهرتلة غير مجدية.



كما أكدت الندوة على ضرورة أن يحرص الانسان على ابتداء كلامه بالبسملة أو بالسلام وأن يجتنب وجود الكذب أثناء كلامه وتجنب نقل أحاديث لآخرين دون إثبات ذلك.



وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش بين الطلاب والسادة أعضاء أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المركز القومى للبحوث .







