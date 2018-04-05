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أخبار العالم

إياتا : نمو حركة النقل الجوي العالمية 7.6% في فبراير

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:50 ص
الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
رويترز
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن حركة نقل الركاب على مستوى العالم زادت 7.6 بالمئة في فبراير شباط من حيث إيرادات كيلومترات المسافرين.

وأضاف اياتا أن الطاقة الاستيعابية للطائرات (التي تقاس بكيلومترات المقاعد المتاحة) زادت 6.3 بالمئة في فبراير شباط وإن معامل الحمولة ارتفع 0.9 نقطة مئوية إلى 80.4 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد إن زيادة أسعار الوقود وتكلفة العمالة في بعض الدول ستقلص على الأرجح حجم التحفيز الناتج عن انخفاض أسعار تذاكر الطائرات.

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