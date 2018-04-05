رئيس النواب الأردنى: علينا تجاوز الخلافات العربية و ليس من المصلحة تفكيك سوريا

قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، إن دعم القضية الفلسطينة من جانبهم يأتى من منطلق وحدة المصير التاريخى والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، ومن ثم لابد أن يتم توحيد المواقف العربية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى.



جاء ذلك فى كلمته بفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن استمرار النهج فى التنكر من الحقوق الفلسطينية يزيد روح الانتقام لدى أجيال كثيرة قادمة وتبرعم التطرف.



ولفت رئيس النواب الأردنى إلى تأكيده على ضرورة الحل السياسى والحوار السورى بالأزمة السورية، بعيدا عن أى تدخل خارجى، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة العمق العربى تفكيك سوريا.



وطالب بضرورة تجاوز الخلافات العربية وتعظيم لغة الحوار، حيث مصيرنا واحد ومصلحتنا مشتركة، وبالتالى علينا التوحد من أجل مواجهة التدخل الخارجى بالمنطقة ومحاولات الهيمنة عليها.