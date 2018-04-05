ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس النواب الأردنى: علينا تجاوز الخلافات العربية و ليس من المصلحة تفكيك سوريا

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:55 ص
عاطف الطراونة رئيس
عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، إن دعم القضية الفلسطينة من جانبهم يأتى من منطلق وحدة المصير التاريخى والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، ومن ثم لابد أن يتم توحيد المواقف العربية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك فى كلمته بفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن استمرار النهج فى التنكر من الحقوق الفلسطينية يزيد روح الانتقام لدى أجيال كثيرة قادمة وتبرعم التطرف.

ولفت رئيس النواب الأردنى إلى تأكيده على ضرورة الحل السياسى والحوار السورى بالأزمة السورية، بعيدا عن أى تدخل خارجى، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة العمق العربى تفكيك سوريا.

وطالب بضرورة تجاوز الخلافات العربية وتعظيم لغة الحوار، حيث مصيرنا واحد ومصلحتنا مشتركة، وبالتالى علينا التوحد من أجل مواجهة التدخل الخارجى بالمنطقة ومحاولات الهيمنة عليها.

ترشيحاتنا

5 ألعاب إلكترونية تدفع الأطفال إلى الانتحار.. تعرف عليها.. فيديو

بريطانيا تحرم 100 ألف طفل فقير من الوجبات المدرسية

11 ألف مقاتل تشادي في ليبيا.. وحفتر لن يتمكن من هزيمتهم وحده

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

خبير معلومات يكشف القصة الكاملة وراء لعبة "الحوت الأزرق" القاتلة .. فيديو

علامات على وقوع ابنك فريسة للألعاب الإلكترونية القاتلة .. فيديو

هدف واحد يفصل «صلاح» عن «رونالدو» في صدارة هدافي العالم

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بتخصيص قطع أرض لإقامة مشروعات

تعرف على موعد مباراة الاهلى والزمالك في دوري كرة اليد

النقض: إلغاء الأحكام ضد 16 متهما في قضية التمويل الأجنبي وإعادة محاكمتهم

وزير الدفاع يأمر بإرسال مساعدات طبية إلى اليمن .. فيديو و صور

شاهد.. شوبير يطمئن على "الخطيب" في أبوظبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أين وزير الشباب ؟ .. مركز الشعراء بدمياط يتحول إلى مأوى للخارجين على القانون

اللجنة المالية تصرف رواتب الموظفين والعاملين بالزمالك ..صور

البنطلون الأبيض موضة صيف 2018.. صور

شاهد.. كيف استعد الفلسطينيون لجمعة «الكوتشوك».. غدًا

محافظ الدقهلية وكيلا عن 13 عروسا يتيمات في حفل زفاف جماعي .. صور

فيديو

رامي رضوان : "حفر كوبري أكتوبر مش عارف مين اللى مفروض يلمها".. فيديو
شاهد.. محمد صلاح يعتذر لمدافع مانشستر سيتي لسبب غريب
شاهد.. لقطات لقداس خميس العهد من كنيسة رؤساء الملائكة بالضاهر
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر .. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟