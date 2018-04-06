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محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ونادي حدائق الأهرام

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
وقع الدكتور وليد علي خليل مدير المركز الدولي لتنمية القدرات بجامعة الفيوم بروتوكول تعاون مع نادى حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة ويمثله المهندس محمد إبراهيم نافع " رئيس مجلس إدارة النادى".

وقد شهد علي التوقيع الدكتور أحمد محمود أمين " المدرب الدولي المعتمد بالمركز ومنسق الاتفاقية " مجدى كمال " نائب رئيس مجلس الإدارة"، أيمن جمال محمد " عضو مجلس الإدارة (الشباب) "، وعلاء حلاوة " عضو اللجنة الإعلامية".

يهدف هذا التوقيع إلى تنمية القدرات والمهارات الأكاديمية والإدارية والتفكيرية للسادة أعضاء النادي والسادة العاملين، وايضًا التعلم الذاتى لجميع الفئات من خلال إعداد برامج تدريبية خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة في المؤسسات العامة.

وتم أيضًا توقيع عقد تنفيذ برامج تدريبية بين المركز الدولي لتنمية القدرات بالجامعة والمعهد المستقبل العالي للهندسة وتوقيع عقد تنفيذ برامج تدريبية بين المركز الدولي لتنمية القدرات بجامعة الفيوم ويمثله الدكتور وليد علي خليل " مدير المركز" ومعهد المستقبل العالي للهندسة ومقره محافظة الفيوم – دمو ويمثله الدكتور صدقي عبدالله التهامى" عميد المعهد " .

يأتى ذلك فى إطار سعى المركز الدولي لتنمية القدرات بالجامعة لتحقيق رسالته في تنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة أعضاء المجتمع المحلي، وتحقيق هدفه أيضا في تطوير ودعم المراكز والمعاهد والجامعات الأخري.

وبضرورة ربط الجامعة بمؤسسات وهيئات المجتمع سواء بمحافظة الفيوم والمحافظات الأخري، وأيضاُ بأهمية وضرورة التعاون مع كافة المعاهد والجامعات الأخري.

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