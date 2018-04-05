التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، إن "هناك تعاونا كاملا مع وزارة الداخلية لميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الحج في إطار التيسير على المواطنين والشفافية في اختيار الحجاج لهذا العام".



وأضاف "عبد الموجود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" اليوم، الخميس، أن عدد الحجاج لهذا العام والفائزين بقرعة الحج 2018 حوالى 87 ألف حاج على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وكان من أهم شروط القبول بقرعة الحج 2018 أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويجب تواجد محرم للسيدات ماعدا السيدات فوق سن 45 عاما.



وأوضح أنه ستنطلق أول رحلة سياحية لأداء فريضة الحج 2018 خلال النصف الأول من شهر ذي القعدة القادم من خلال وسائل النقل المحددة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السياحة.