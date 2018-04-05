ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:16 م
التضامن تكشف تفاصيل
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج
نـدى هـشـام
قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، إن "هناك تعاونا كاملا مع وزارة الداخلية لميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الحج في إطار التيسير على المواطنين والشفافية في اختيار الحجاج لهذا العام".

وأضاف "عبد الموجود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" اليوم، الخميس، أن عدد الحجاج لهذا العام والفائزين بقرعة الحج 2018 حوالى 87 ألف حاج على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وكان من أهم شروط القبول بقرعة الحج 2018 أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويجب تواجد محرم للسيدات ماعدا السيدات فوق سن 45 عاما.

وأوضح أنه ستنطلق أول رحلة سياحية لأداء فريضة الحج 2018 خلال النصف الأول من شهر ذي القعدة القادم من خلال وسائل النقل المحددة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

ترشيحاتنا

استقالة سهر الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال إيمان التمثيل

محمد صلاح يعادل رقم «إيتو» في دوري أبطال أوروبا

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

رسميا .. غياب نجم المقاصة أمام الزمالك بالدورى الممتاز

خبير معلومات يكشف القصة الكاملة وراء لعبة "الحوت الأزرق" القاتلة .. فيديو

تعرف على موعد مباراة الاهلى والزمالك في دوري كرة اليد

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

رئيس الموساد السابق: حرب أكتوبر "تركت علامة لا تمحى"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟