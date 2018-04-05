ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التضامن: الجميع يعمل في منظومة متكاملة من أجل راحة الحجاج

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:11 م
ايمن عبد الموجود
ايمن عبد الموجود
محمد عبد المنعم
قال أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، إن وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع كل التفاصيل المتعلقة بالاستعداد لموسم الحج هذا العام.

وأضاف "عبد الموجود"، في كلمته خلال مؤتمر إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، أنه تم الانتهاء من جميع التعاقدات الخاصة بالفنادق والأتوبيسات للتسهيل على الحجاج، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للحجاج مع المشرفين، مؤكدا أن الجميع يعمل في منظومة متكاملة من أجل راحة الحجيج المصرى.

وتجرى وزارة التضامن الاجتماعي القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة بالعجوزة، وسيتم إضافة عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg.

كما سيتم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg، وعلى موقع المؤسسة القومية للحج، hijjfoundation.org.eg، وستعلن أيضا أسعار الحج لكل المستويات.

وتقدم إلى قرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن، وذلك بعد استبعاد الطلبات التي تم تسجيلها في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، والتي أعلنت من قبل ومن سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمسة الماضية، وسيتم اختيار 12 ألفا من المتقدمين وسيتم أيضا توزيع تأشيرات الحج على المحافظات بحسب تعداد السكان لكل محافظة.

ترشيحاتنا

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

نيابة سوهاج تصرح بدفن جثث 20 شخصا ضحايا تصادم الطريق الصحراوي

الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو

7 أسباب تجعلك تتناول الكرنب الأحمر يوميا

تعرف على موعد مباراة الاهلى والزمالك في دوري كرة اليد

أزمة قناة «الشرق» تتفاقم.. وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لمواجهة غضب المحتجين المفصولين

إحالة 19 مسئولًاً بشركة النصر للبترول للتأديبية لتسببهم في وفاة زميل لهم

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر .. فيديو

5 ألعاب إلكترونية تدفع الأطفال إلى الانتحار.. تعرف عليها.. فيديو

الرئيس السيسي يصدق على مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بطنبشا

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

شاهد.. شوبير يطمئن على "الخطيب" في أبوظبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟