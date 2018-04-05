التضامن: الجميع يعمل في منظومة متكاملة من أجل راحة الحجاج

قال أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، إن وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع كل التفاصيل المتعلقة بالاستعداد لموسم الحج هذا العام.



وأضاف "عبد الموجود"، في كلمته خلال مؤتمر إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، أنه تم الانتهاء من جميع التعاقدات الخاصة بالفنادق والأتوبيسات للتسهيل على الحجاج، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للحجاج مع المشرفين، مؤكدا أن الجميع يعمل في منظومة متكاملة من أجل راحة الحجيج المصرى.



وتجرى وزارة التضامن الاجتماعي القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة بالعجوزة، وسيتم إضافة عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg.



كما سيتم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg، وعلى موقع المؤسسة القومية للحج، hijjfoundation.org.eg، وستعلن أيضا أسعار الحج لكل المستويات.



وتقدم إلى قرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن، وذلك بعد استبعاد الطلبات التي تم تسجيلها في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، والتي أعلنت من قبل ومن سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمسة الماضية، وسيتم اختيار 12 ألفا من المتقدمين وسيتم أيضا توزيع تأشيرات الحج على المحافظات بحسب تعداد السكان لكل محافظة.